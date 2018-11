Coluna UCVB de 07 a 14 de Novembro

Iniciativas Turismo Sustentável

Concurso promovido em parceria com o Ministério do Turismo é o primeiro do mundo a ter chancela da Organização Mundial do Turismo. Durante o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2018/2019 nove projetos foram reconhecidos nas categorias Associados Braztoa, Agências de Viagem, Meios de Hospedagem & Resorts, Parceiros do Turismo e Projetos Inovadores. A premiação selecionou 18 finalistas entre 75 iniciativas cadastradas dos 143 projetos inscritos. (https://www.youtube.com/watch?v=zaKEugwLF2k)

Turismo de Saúde

O Ministério do Turismo participou do 11º World Medical Tourism Congress, um dos mais importantes eventos de Turismo de Saúde no mundo. O congresso foi realizado nos dias 28 a 30 de outubro em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. O evento reuniu representantes dos vários segmentos dos setores de saúde e bem-estar e do turismo. Segundo a Associação Brasileira de Turismo de Saúde (Abratus), o Brasil ocupa atualmente a 22 posição no ranking mundial Medical Tourism Índex da Global Healthcare Resources, com o crescimento de 20% ao ano.

Gastos dos estrangeiros no Brasil

Foi divulgado mais um balanço do turismo e os números são positivos. Os gastos dos turistas internacionais no Brasil cresceram 3,49% de janeiro a setembro deste ano. A receita cambial do turismo, referente ás compras realizadas com cartão de crédito e às trocas oficiais de moeda foi de U$4,51 bilhões. Apesar do resultado favorável, o mês de setembro registrou a queda de 8,28% de divisas ante o mesmo mês do ano passado.