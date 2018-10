Coluna UCVB de 05 a 12 de Outubro

Turismo para as novas gerações

Os millennials (pessoas na faixa etária dos 18 aos 35 anos) e a geração Z (nascidos a partir de 1995) são as grandes apostas para alavancar o setor turístico. Os empresários que atuam nesse segmento devem investir em turismo de experiências e voltar suas promoções para esse público. Os millennials e Z’s têm papel fundamental na tomada de decisões da família, como por exemplo, eles escolhem as próximas viagens em família, planejam a rota gastronômica e de aventura.

Transformação digital

O celular é a principal ferramenta presente no cotidiano das pessoas, sendo o primeiro meio de busca na hora de escolher o próximo destino. Segundo Renata Cerqueira, gerente da indústria de Viagens do Facebook, dos 127 milhões de usuários do Facebook, 122 milhões usam a plataforma no celular. Dentre os usuários, 22% navegam pelo dispositivo para concluir viagens.

Roteiros de fé

O mês de outubro tem 185 atrações e festividades inscritas no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo. Dos eventos registrados 49 estão relacionadas ao turismo religioso como as romarias, círios, procissões, peregrinações e missas. Em todos os estados do Brasil as grandes celebrações movimentam cerca de 20 milhões de viagens por ano e injetam na economia local aproximadamente R$15 bilhões, contribuindo para a geração de emprego e renda. (http://www.turismo.gov.br/agenda-eventos/views/calendario.php)

7 milhões para turismo rural

O turismo rural valoriza e gera impacto econômico na agricultura familiar com a comercialização dos produtos artesanais e orgânicos. As vendas diretas, negócios fechados e futuros somam mais de R$7,3 milhões na produção agropecuária de pequenos negócios no Brasil.