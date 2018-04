Coluna UCVB de 05 a 12 de Abril

Hospedagem Solidária

O Uberlândia Convention & Visitors Bureau em parceria com o Hospital do Câncer em Uberlândia lançaram, na última quarta, 04, o projeto Hospedagem Solidária que visa oferecer a oportunidade dos empresário e turista contribuírem com uma taxa facultativa, provendo ação social. Além disso, foram implementados dispositivos eletrônicos em 11 hotéis da cidade onde os turistas poderão verificar o trade turístico da região e saber mais sobre o projeto.

Criação de empregos no setor turístico

O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 traz como metas a criação de 2 milhões de empregos, o aumento do número de turistas nacional e internacional e a ampliação da receita gerada pelo setor. A base do PNT 2018-2022 estrutura as diretrizes e estratégias e norteia as ações turísticas.

WTM América Latina em São Paulo

A Secretaria de Turismo de Minas Gerais busca promover o estado na feira WTM que trai mais de 15 mil empresários dispostos a investir no setor de viagens. No estande disponibilizado pelo Ministério do Turismo, localizado na área Brasil, os compradores podem prospectar novos produtos, discutir oportunidades de negócios e fazer networking. O estande é usado como ponto de apoia dos participantes Minas Recebe 2018 e os circuitos turísticos. Para mais informações acesse:http://latinamerica.wtm.com

Prodetur

O Programa de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (Prodetur + Turismo) amplia a oferta de recurso para a realização de projetos e desenvolvimento do turismo no Brasil. O objetivo do projeto é apoiar os estados e municípios no acesso a linhas de financiamento. Mais informações: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11112-novo-prodetur-disponibiliza-r$-5-bi-para-o-setor-3.html