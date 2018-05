Coluna UCVB de 04 a 11 de Maio

Embaixadores de Uberlândia

A premiação Embaixadores de Uberlândia 2018 recebeu mais de 200 convidados para prestigiar as personalidades que trouxeram eventos técnico-científicos, de negócios e esportivos para a cidade. O esforço empenhado na realização de cada evento proporcionou a movimentação da economia e o trade turístico de Uberlândia.

ENERI 2019

Alunos do curso de relações internacionais da UFU em parceria com o Uberlândia Convention & Visitors Bureau captaram para 2019 o Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. O público estimado para o evento é de 1500 estudantes e professores do curso de relações internacionais. Um evento como o ENERI, que é realizado em quatro dias, movimenta aproximadamente R$ 1,5 milhões na economia local, gerando desenvolvimento e conhecimento para a cidade.

IV Semana de Empreendedorismo e Inovação

Acontece nos dias 7, 8 e 9 de maio a IV Semana de Empreendedorismo e Inovação da Universidade Federal de Uberlândia. Organizado pela empresa júnior de consultoria da Faculdade de Engenharia Química (FEQ), o evento tem como objetivo incentivar o crescimento do movimento empreendedor em Uberlândia. O evento será realizado no Campus Santa Mônica – Bloco 5R – Auditório C e D. Na programação temos palestras, mesas-redondas e atividades práticas. http://www.eventos.ufu.br/ufu/sei-ufu/2018/05

III Congresso de Direito e Literatura

Entre os dias 8 a 11 de maio a Universidade Federal de Uberlândia recebe o III Congresso de Direito e Literatura. A proposta do congresso é apresentar uma oportunidade de interação com a comunidade através da análise interrelacional entre direito e literatura. O evento acontece no Campus Santa Mônica – Bloco 5S – Anfiteatro. http://www.eventos.ufu.br/fadir/congresso-direito-literatura/2018/05