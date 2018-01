Coluna UCVB de 04 a 11 de Janeiro

Turismo em Uberlândia

O turismo de negócios é forte em Uberlândia devido a presença de grandes empresas e importantes centros de formação profissional. A cidade dispõe de espaços para convenções e eventos de nível nacional e internacional, possui clubes, casas de shows, auditórios um grande e moderno estádio e uma arena multiuso.

Decreto

O Decreto assinado pelo governador Fernando Pimentel instituiu a Política Estadual de Turismo. O Projeto de Lei 3.844/16 cria uma nova política pública estadual, que tem como objetivo implantar mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento e estímulo do setor em Minas Gerais. A proposta é democratizar o acesso ao turismo, reduzir as diferenças sociais e econômicas no estado, aumentar os fluxos turísticos, incentivar a prática de turismo sustentável, descentralizar e regionalizar o turismo, entre outros objetivos. Para ler o decreto na integra é só acessar o site: http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/192922

Programação de férias

As férias de verão estão a todo vapor e Uberlândia oferece diversas atrações turísticas para quem quer passear com a família. Se você procura um espaço para brincar com as crianças, caminhar a luz do luar ou apreciar animais selvagens, o Parque do Sábia reúne tudo isso em um único passeio. A Casa Da Cultura, situada na Praça Coronel Carneiro, oferece cursos, eventos culturais, lançamentos literários e exposição de diversos artistas. Já o Mercado Municipal, localizado no centro de Uberlândia, proporciona gastronomia alternativa, lembrancinhas da cidade e atrações musicais nos fins de semanas.

Viagens

Para quem gosta de economizar uma grana na hora de viajar a notícia é ótima. As passagens aéreas ficam até 44% mais baratas em fevereiro e março. Os destinos internacionais são os maiores influenciadores nesse resultado. A cidade de Los Angeles (EUA) apresentou queda de 25%, e Vancouver (Canadá) 44% de economia valor dos e-ticket.