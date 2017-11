Coluna UCVB de 02 a 09 de Novembro

Língua de Sinais

A Língua de Sinais Brasileira – Libras, após anos de lutas, foi oficialmente reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira, com a promulgação da Lei nº 10.436/02 e do Decreto nº 5.626/05. Posteriormente, houve a profissionalização do Tradutor e Intérprete de Libras, seguido por várias alterações de organização curricular, pedagógica e comunicacional que proporcionam mais espaço na sociedade como cidadão para a comunidade. Diante dessa nova perspectiva, a Universidade Federal de Uberlândia – UFU, através do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial – Cepae e em parceria com o Grupo de Grupo de Pesquisas em Estudos da Linguagem, Libras, Educação Especial e a Distância e Tecnologias – GPELET, promove o II Congresso Nacional de Libras da Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de proporcionar um espaço de discussão e reflexão envolvendo os aspectos linguísticos relacionados à Libras, à Educação dos Surdos e a profissionalização de Tradutor e Intérpretes de Libras. O evento será composto por oficinas e mesas redondas que acontecerão nos dias 6, 7, 8 e 9 de novembro no bloco 3Q do campus Santa Mônica.

Pesquisa

Booking.com realizou pesquisa em 24 países e constatou que o brasileiro é o que mais valoriza viagens a trabalho. No Brasil, 61% dos profissionais concordam que viajar para atender clientes ou colegas pessoalmente é essencial para o sucesso comercial, aumentando a importância para quem trabalha com manufatura e logística (74%), viagens e hotelaria (69%) e para profissionais de tecnologia e computação (69%). Escolher a acomodação certa é um dos principais fatores para maior proveito de uma viagem de negócio: 65% dos profissionais brasileiros concordam que as opções de viagem e acomodação que atendem especificamente os viajantes de negócios não são mais opcionais, mas sim essenciais. Além disso, uma cama confortável (61%) e um sinal de Wi-Fi forte (61%) estão no topo da lista do que as acomodações de negócios precisam oferecer, seguido de um café da manhã farto (52%). A escolha da acomodação também é muito orientada pela localização, com acesso prático às reuniões (50%).

Seminário

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais organizou o 2° Seminário Cidadãos do Amanhã, que tem como objetivo articular e mobilizar instituições, públicas e privadas, envolvidas na rede de atenção a criança e ao adolescente. As inscrições são gratuitas, e há emissão de certificado. O congresso será no DCL nos dias 7, 8 e 9 de novembro.

Almoço Empresarial

No dia 9 de novembro, no Espaço Yazo, acontecerá a 12ª edição do Almoço Empresarial do Aciub Mulher. O evento tem o intuito de proporcionar networking e geração de novos negócios, já que reúne inúmeros empreendedores de diversos segmentos. As vagas são limitadas e os convites custam R$80,00. Para mais informações: (34) 3239-1563.