Coluna UCVB de 02 a 09 de Abril

Hospedagem Solidária

Será lançado nessa quarta-feira, 04, o Projeto Hospedagem Solidária. Os clientes de 11 hotéis de Uberlândia poderão ajudar o Hospital do Câncer da cidade por meio do projeto, criado pelo Uberlândia Convention e Visitors Bureau (UCVB), que tem como um dos objetivos, despertar nos empresários a importância de participar de uma ação social coletiva. Também visando oferecer ao turista a oportunidade de contribuir diretamente com um projeto social e também a criação de oportunidades de induzir uma mudança de padrões e comportamentos da sociedade, a ação será realizada a partir da cobrança não obrigatória de um valor mínimo de 1 real e no máximo 3 reais aos clientes a cada diária.

Cadastur 3.0

O Cadastur é uma ferramenta criada pelo Ministério do Turismo que busca desburocratizar o processo de cadastro dos prestadores de serviço. A plataforma é totalmente online e não tem a necessidade de envio de documentos em papel. Com interface intuitiva e interligada ao banco de dados da Receita Federal, o Cadastur 3.0 facilita a formalização do setor turístico e já está funcionando nas cinco regiões do país. Para saber mais acesse: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11027-novo-cadastro-nacional-de-empresas-do-setor-de-turismo-j%C3%A1-%C3%A9-realidade-em-todo-o-pa%C3%ADs.html

Gastos de estrangeiros no Brasil

O ministério do Turismo divulgou os dados do Banco Central referente aos gastos de estrangeiros no Brasil em fevereiro, que somam mais US$ 6,11 milhões em comparação com o mesmo período em 2017. O valor representa uma alta de 14,2% na receita. O crescimento do turismo brasileiro é resultado da facilitação de vistos para turistas de quatro nacionalidades (Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão).

PIB do Turismo

Um estudo elaborado pela Oxford Economic para o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) apresentou um resultado animador. O setor turístico é responsável pela injeção de US$ 123 bilhões no Brasil em 2017, essa quantia representa 7,9% o Produto Interno Bruto (PIB). No ramo empregatício, o turismo é responsável por 6,59 milhões de postos de trabalhos, e a previsão é que esse número aumente 1,8% em 2018.