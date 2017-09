Coluna UCVB de 01 a 08 de Setembro

Camaru 2017

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) disponibilizará linhas especiais de ônibus do transporte coletivo para o Camaru 2017, que acontece dos dias 30/08 a 10/09. Serão três linhas que partirão da plataforma A do Terminal Central das 19h às 22h (em dias úteis), das 15h às 22h (aos sábados) e das 12h às 22h aos domingos e feriados. As linhas são: S906, S907 e S908. Durante o evento, com exceção dos dias 4, 5, 7 e 10 de setembro, serão disponibilizadas 15 linhas de ônibus que sairão do Parque de Exposições com destino a alguns bairros da cidade. Os ônibus terão identificação nos para-brisas e sairão da Avenida João Mendes, próximo ao Camaru, a partir de 1h30.

Virada Cultural

A 2ª edição da Virada Cultural de Uberlândia – Cultura em Movimento acontecerá nos dias 6 e 7 de setembro, no Teatro Municipal. Esse ano a organização está voltada para a classe artística local, e promete satisfazer todos os públicos com atividades de teatro, dança, música, literatura, cinema, artesanato, gastronomia, oficinas, intervenções artísticas e a Viradinha Kids. Todas as atrações são gratuitas, e o festival contará com 12 expressões artísticas, mais de 50 atrações e cerca de 200 artistas diretamente envolvidos. Na edição anterior foram cerca de 8 mil pessoas participando das atividades, esse ano, a organização espera ainda mais.

Festival

O Festival Timbre realizará sua 4ª edição no mês de outubro. As primeiras atrações confirmadas são: Rael, Emicida, Tulipa Raiz, Baiana System, Scalene, entre outras. Durante os dias 6 e 7 serão mais de 50 horas de show que reúnem mais de 20 mil pessoas. Os ingressos já estão à venda no site Sympla e nas lojas Fox Club, a inteira está 80 reais (para cada dia) e a meia pode ser obtida com carteirinha de estudante ou com 1kg de alimento não perecível.

Branca de Neve

Uberlândia receberá diferente espetáculo da Branca de Neve. Nos dias 16 e 17 de setembro, no Teatro Municipal, você poderá assistir a releitura do conto de fadas, incrementado com textos de Willian Shakespeare e músicas dos Beatles. O ingresso é 50 reais, podendo ser adquirido por 25 dentro das regulamentações de meia entrada, e estão à venda no site Megabilheteria ou na loja Espaço G Móveis e Objetos de Arte.