Coluna UCVB de 01 a 08 de Outubro

75 mil prestadores de serviços turísticos

O Cadastur, que é o cadastro nacional de prestadores de serviços turísticos, registou o melhor resultado de sua história. Com base nos dados do Ministério do Turismo, o Brasil tem 75 mil profissionais do setor turístico cadastrados em 15 categorias em todo o país. Quando comparamos esse número com o ano anterior a relação de crescimento foi de 23%, quando eram 61.200 cadastrados.

R$ 2 bilhões em projetos

O Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (Prodetur+Turismo) foi instituído pelo Ministério do Turismo com o objetivo de disponibilizar recursos para a estruturação dos destinos turísticos brasileiros como: grandes obras de infraestrutura pública, incluindo rodovias, orlas, praças e planos de requalificação urbana.

A linha de crédito Prodetur+Turismo chegou à marca dos R$ 2 bilhões divididos em 57 projetos apresentados, sendo 49 do setor público e oito da iniciativa privada. Os projetos vêm de 45 municípios de 16 estados brasileiros.

Saldo do Turismo

A tropicalidade do Brasil atrai viajantes de diversos países, o que impulsiona a economia. O gasto dos estrangeiros em nossas terras cresce 6% em agosto, passando de US$455 milhões em 2017 para US$482 milhões. O acumulado do ano também foi positivo, nos oitos primeiros meses de 2018 os turistas internacionais deixaram no país US$4,13 bilhões, representando o crescimento de 4,7% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Semana Mundial do Turismo

O Ministério do Turismo está comemorando a Semana Mundial do Turismo participando de encontros e exposições. Dentre as várias oportunidades de discussões os assuntos pautados são: oportunidade de networking, troca de experiências, divulgações de informações e inovação no turismo.