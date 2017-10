Coluna UCVB 26 de Outubro a 02 de Novembro

Encontro Nacional

Uberlândia será sede do XIX Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso). A temática do encontro busca discutir as relações entre o Estado e a Democracia, tendo em consideração o cenário político atual, que repercute de maneira direta em todas as instâncias sociais, objetivas e subjetivas, e que atravessa e delimita as formas de viver das brasileiras e brasileiros no contexto atual. Na programação do encontro estão previstos simpósios, minicursos, atividades culturais e assembleias. O evento acontecerá de 1 a 4 de novembro, e as inscrições podem ser feitas até o dia primeiro. Para mais informações:www.encontro2017.abrapso.org.br

Jogos

Os Jogos SESI acontecerão nos dias 27, 28 e 29 de outubro no SESI Virgílio Galassi (Gravatás). A competição envolve trabalhadores da indústria de todo o estado como uma forma de promover o intercâmbio sociocultural e estreitar as relações entre os mesmos. O intuito é promover o esporte e estimular a prática de atividades físicas em um ambiente sadio, para que atletas se tornam profissionais mais engajados e motivados no ambiente de trabalho. Para mais informações: www7.fiemg.com.br/sesi/produto/jogos-sesi

Projetos

As inscrições para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PMIC) já estão abertas. Interessados em participar podem apresentar seus projetos referentes ao exercício de 2018 e fazer a inscrição das 12h às 17h no Núcleo de Gestão do programa na Secretaria Municipal de Cultura. Para isso, devem estar munidos de todos os documentos exigidos no edital, disponível no Diário Oficial do Município. Os projetos também podem ser enviados via Correios até a data limite das inscrições, no dia 6 de novembro. O Núcleo de Gestão do PMIC da secretaria de Cultura está situado na avenida Anselmo Alves dos Santos, 600, bloco 2, piso 3, no bairro Santa Mônica. Para outras informações, envie e-mail para pmic@uberlandia.mg.gov.br, ligue no (34) 3239-2952 ou acesse www.uberlandia.mg.gov.br/2014/secretaria-pagina/23/2962/pmic___programa_municipal_de_incentivo_a_cultura.html

Minas Sustentável

O Sistema FIEMG lançou o Programa Minas Sustentável, criado para ajudar a indústria mineira a adotar processos produtivos mais sustentáveis, produzindo com mais qualidade, respeitando o meio ambiente e apoiando o desenvolvimento social. O projeto oferece, gratuitamente, mapeamento de impactos ambientais e sociais, assessorias para regularização ambiental e ecoeficiência, capacitações e ações educativas, além de disponibilizar um analista ambiental para uma visita técnica na indústria, que analisará todo o processo industrial, se a empresa está de acordo com as normas ambientais, se estão passiveis de autuação, se há oportunidades de melhorias no processo para uma produção mais sustentável, dentre outros. Agende uma visita na sua indústria pelo telefone (34) 3230-5209 ou pelo e-mail merodrigues@fiemg.com.br, ou saiba mais sobre o programa em: www7.fiemg.com.br/sesi/produto/minas-sustentavel-1