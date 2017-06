Coluna de 08 a 15 de Junho

Hospedagem Solidária

O Uberlândia Convention & Visitors Bureau em parceria com Hospital do Câncer de Uberlândia lança o projeto “Hospedagem Solidária”. O projeto consiste em uma reformulação da antiga Room Tax, que é uma taxa de hospedagem internacional, cobrada junto com a diária, mas de pagamento facultativo. A taxa tem o objetivo de ajudar financeiramente entidades e fundações responsáveis pelo trade turístico de cada cidade, sendo assim, é parte importante das captações de eventos, ações promocionais e produção de material de apoio e divulgação. O projeto “Hospedagem Solidária” propõe que parte dessa taxa seja convertida em doações para o Hospital do Câncer, por meio do grupo Luta pela Vida, oferecendo aos turistas a oportunidade de fazerem parte e contribuírem diretamente com um projeto social.

Rugby em Uberlândia

O Rugby é um esporte coletivo originário da Inglaterra, de intenso contato físico e hoje é o segundo esporte de equipes mais conhecido no mundo, sendo superado apenas pelo futebol. Uberlândia será sede do LDU Rugby, que acontecerá nos dias 23 a 25 de Junho em diversos locais. O evento é organizado pela CBDU – Confederação Brasileira do Desporto Universitário e foi captado pelo Uberlândia Convention & Visitors Bureau. Para mais informações: www.cbdu.org.br

Congresso

O II Congresso de Ecologia Comportamental e Interações (II Behavioral Ecology and Interactions Symposium) é um evento bienal internacional que acontece na UFU, nos dias 15 a 18 de junho. Ele conta com 32 palestras em simpósios, oito minicursos e 72 apresentações orais abertas aos participantes que inscreverem estudos na área. A programação acontece nos anfiteatros dos Blocos 5R e 3Q, do Campus Santa Mônica. As inscrições são feitas online até 15 de junho no site: www.becint.org

Circuito Turístico

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, trabalha para impulsionar os 45 circuitos turísticos certificados, estimular os municípios de todas as regiões, e, consequentemente, movimentar toda a cadeia do turismo. Boa parte dos municípios – cerca de 450 – está inserida nos circuitos e tem algo que pode ser mostrado e explorado. O apoio aos circuitos tem importantes razões. Minas Gerais é um dos estados com maior potencial turístico do Brasil por possuir atrativos que passam pela história, religiosidade, gastronomia, artesanato, montanhas, cachoeiras, lagos, entre outros. A hospitalidade também é algo que o visitante sempre coloca como diferencial ao visitar qualquer região mineira.