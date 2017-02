Coluna Canto do Galo de 26 de fevereiro a 04 de março de 2017

Boas-Vindas

Damos as boas-vindas a mais um novo associado da APP, a empresa UBERPRINT, cuja atividade principal é Serviços Gráficos:www.uberprint.com.br

Representantes da empresa: Carlos Augusto G. Guilherme, Vanessa G. Guilherme e Silvana Miranda.

Sejam bem-vindos!

Comunicado APP

Aguardem a definição das datas para os próximos Encontros de Trabalho da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia, programados para março de 2017.

APP JOVEM

O grupo de trabalho da APP Jovem está preparando uma importante atividade para o mês de março, visando o desenvolvimento dos estudantes da área de comunicação.

Aguardem!

Em breve divulgaremos as novidades.

Rv Amiga e Quanta Propaganda

A Revista Amiga é a nova revista de venda porta a porta de cosméticos de Uberlândia, com previsão de expansão para outras praças em breve.

A Quanta Propaganda foi a agência responsável pela criação e editoração da revista que possui 10 grandes marcas de produtos para rosto, cabelo, corpo, unhas, pele e acessórios de beleza.

Os melhores produtos com as melhores condições do mercado agora de porta em porta.

A Copa Futsal Band Triângulo foi o grande evento esportivo regional de 2016.

Foram 30 jogos disputados em todas as 13 cidades participantes com milhares de pessoas presentes nos ginásios da região acompanhando as emoções dessas grandes partidas. Um sucesso que a partir deste ano projetará sua expansão para todo o interior mineiro. E tem mais novidades por aí…

· 30 cidades participantes (mais que o dobro da primeira edição)

· 76 partidas serão disputadas entre os dias 21 de março e 3 de agosto. Todas as cidades participantes receberão jogos da competição

· Todas as rodadas terão cobertura especial em boletins no programa Jogo Aberto com Renata Fan

· Ações pela internet no site futsalband.com.br, no Youtube e também nas redes sociais

· Cartazes com a tabela de jogos da competição em locais estratégicos dos participantes

· As duas partidas finais serão exibidas em programas especiais na grade da Band Triângulo para as mais de 100 cidades da sua área de cobertura.

Faça a Pós ESAMC em Direito Civil e Processo Civil

“A ESAMC é uma das mais valorizadas instituições de ensino superior do país. Reconhecida por desenvolver em seus alunos as competências técnicas, comportamentais e gerenciais procuradas pelas melhores organizações, a ESAMC venceu o desafio de encontrar o equilíbrio perfeito entre a teoria e a realidade do mercado, oferecendo o principal diferencial que todo profissional procura: a formação acadêmica necessária para se tornar um grande líder.

Agora, com a Pós em Direito Civil e Processo Civil, você tem acesso a um programa moderno e dinâmico, com professores altamente especializados e preparados para atender às novas necessidades dos advogados nessa área do direito.

Objetivo

Qualificar e aprimorar os profissionais que atuam no âmbito do Direito Civil e Processo Civil, tornando-se uma referência na reflexão crítica e na produção de conhecimento.

Metodologia

O curso é desenvolvido por meio do ensino participativo, em que o aluno desempenha papel ativo na produção do conhecimento. O modelo proposto requer do aluno o prévio enfrentamento temático por meio de cases e de aulas ativas, utilizando método Flipped Classroom (sala invertida) e atividades realizadas em equipes formadas pelos próprios alunos em sala de aula”.