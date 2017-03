Coluna Canto do Galo de 03 a 09 de março de 2017

Turismo no interior de Minas Gerais

O interior do Minas Gerais recebeu 4,5 milhões de turistas no ano de 2016. O dado foi divulgado pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais que cruza informações obtidas pelos Boletins de Ocupação Hoteleira, dados da Relação Anual de Informações Sociais e Pesquisas de Demanda Turística. O setor gerou para o interior do Estado uma receita de R$ 2,3 bilhões

Café com Negócios

O Hotel JVA Fenix será sede do Café com Negócios, evento realizado pelo Uberlândia Convention & Visitors Bureau, que proporciona para todos os associados a oportunidade de apresentar sua empresa e aumentar seu networking. O café será realizado no hotel, dia 29/3, às 9h.

Palestra Senac

O Senac oferece palestra sobre Fontes de Captação de Recursos Financeiros para o Setor Público gratuita. O seminário acontecerá no dia 15/3, às 19h. Para fazer sua inscrição acesse: http://www.matricula.mg.senac.br/. Mais informações: 3304-1400

Encontro de Dança

Nos dias 1º e 2/4, no Teatro Municipal, acontecerá o I Encontro de Dança de Uberlândia – CBDD. Realizado pela Produção Mineira de Dança em conjunto com o Conselho Brasileiro de Dança e a Escola de Dança Malu Vidal, o evento contará com jurados de renomes e oferecerá bolsas de estudo e vagas para festivais de dança.