Coluna Canto do Galo da APP Uberlândia de 23 a 29 de abril de 2017

APP marcará presença em eventos

Daniel Camperoni Andreolli, presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia estará no próximo dia 27 de abril na ESAMC Uberlândia

em uma mesa redonda com o tema “A Valorização da Publicidade”,​ junto a alunos do 7º período de Publicidade e Propaganda. Já no dia 25 de maio, marcará presença em São José do Rio Preto-SP, onde participará de um debate sobre Comunicação Digital.

Diretorias da APP apresentarão seus planos de ação

A nova gestão da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia está estruturada em dez diretorias, cada uma voltada para tratar de temas relevantes para o mercado da comunicação local. Os trabalhos já começaram e os diretores responsáveis estão elaborando seus planos de ação para 2017. As áreas de atuação são:

Causas; Capacitação e Conteúdo; Soluções Disruptivas Digitais; Novas Receitas e Eventos; Engajamento Jovem; Relações com Anunciantes; Relações Institucionais; Relações com Agências; Relações com Veículos e Relações com Fornecedores. A apresentação acontecerá dia 04 de maio a partir de 8h00 durante a reunião da APP na CDL. Participe e confira o que vem por aí!

Vestibular Nacional ESAMC UBERLÂNDIA

Referência em educação e apostando em metodologia inovadora como o Flipped Classroom (sala de aula invertida), onde o aluno tem papel ativo na produção do conhecimento, a faculdade Esamc Uberlândia abre as inscrições para o vestibular de 2017-2. As provas irão acontecer dia 28/05 às 13:00 na Av. Vasconcelos Costa, 270.

Para se inscrever basta entrar no site www.esamcuberlandia.com.br

Sebrae Uberlândia recebe o Startup Weekend!

O Startup Weekend é um evento de imersão, uma experiência única para empreendedores e aspirantes a empreendedores descobrirem se suas ideias de startups são viáveis. Qualquer pessoa é bem vinda para expor a sua ideia de startup e receber feedback de outros participantes. São formadas equipes em torno das melhores ideias (determinadas por votação) e a partir daí são 54 horas de criação de modelos de negócios, programação, design e validação de mercado. O fim de semana termina com a apresentação dos projetos a empreendedores de sucesso em uma nova oportunidade para receber feedback. O evento contará com a participação de mentores, jurados, mídia, oradores e investidores.O Startup Weekend acontece no Sebrae Uberlândia – Uberlândia, MG, no dia 02 de junho, 18h30 e termina no dia 04 de junho de 2017, 21h.