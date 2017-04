Coluna Canto do Galo da APP Uberlândia de 16 a 22 de abril de 2017

DIRETORIAS DA APP INICIAM TRABALHOS

A nova gestão da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia está estruturada em dez diretorias, cada uma voltada para tratar de temas relevantes para o mercado da comunicação local. Os trabalhos já começaram e os diretores responsáveis estão elaborando seus planos de ação para 2017. As áreas de atuação são:

Causas; Capacitação e Conteúdo; Soluções Disruptivas Digitais; Novas Receitas e Eventos; Engajamento Jovem; Relações com Anunciantes; Relações Institucionais; Relações com Agências; Relações com Veículos e Relações com Fornecedores.

DIRETORIA DE CAUSAS DA APP CONVIDA AGÊNCIAS PARA CRIAÇÃO DE CAMPANHA COLETIVA Promover a cidadania e o sentimento de pertencimento no uberlandense. Esse é o desafio da Diretoria de Causas da APP, que se reuniu na última quinta-feira, 13 de abril, com representantes de agências da cidade para a apresentação do desafio. Participaram do encontro as agências R&B Propaganda, Q9, Multiplica e Soul. Uma nova reunião está agendada para dia 20 de abril, aberta a todas as agências interessadas em trabalhar coletivamente para a criação da campanha. O objetivo é fazer com que os profissionais criativos trabalhem juntos para gerar ideias inovadoras e que efetivamente promovam o engajamento com a causa.

Campanha lança a nova Educadora FM Está no ar a campanha de lançamento da rádio Educadora FM , com peças para TV, outdoor, press e rádio. O novo slogan resume sua proposta: “Música e informação para todos os momentos” . Criada pela Agência Sic, a linha criativa reforça o conceito de que músicas marcam as experiências que vivemos, nos acompanhando e dando o tom para cada momento. Com mensagens que se adaptam a cada meio, a campanha nos mostra uma rádio que promete ser uma boa companhia e disputar a audiência do público adulto na região.