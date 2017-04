Coluna Canto do Galo da APP Uberlândia de 14 a 20 de abril de 2017

Novas Diretoras

A Diretoria do Uberlândia Convention & Visitors Bureau conta com dois novos membros para que 2017 continue sendo um ano de muito sucesso. Damos as boas vindas à Luciana Vieira de Carvalho, nova Diretora Adjunta de Captação, e à Tatiana de Almeida Dias Resende, Diretora de Eventos.

De Minas para o Brasil

A APAS Show, reconhecidamente a maior feira supermercadista no mundo, pretende superar o número de 600 empresas expositoras na Feira. Entre os expositores destaca-se a Kodilar, atualmente uma das patrocinadoras do time de futebol de Uberlândia, com stand projetado e montado pela PV16 Arquitetura & Promoções. O evento leva mais de 60 palestrantes de renome para o Congresso de Gestão. A 33ª edição do evento, que é organizado pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, acontece entre os dias 02 e 05 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo, e promete reunir mais de 70 mil pessoas para conhecerem as novas tendências do varejo e do mercado consumidor.

Feira de Oportunidades

A CDL Uberlândia realiza no dia 3 de maio a primeira Feira de Oportunidades do ano, voltada para associados de vários segmentos que terão a chance de trocar ideias, conhecer produtos e serviços e divulgar suas marcas. Haverá ainda palestra com a consultora Daniela Augusta sobre “Competência Feminina – um jeito diferente de fazer negócios”. Interessados em expor produtos podem entrar em contato com a CDL (3239-3465).



Capacitação gratuita

Por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), o Senac em Minas oferece cursos gratuitos, nos níveis de Formação Inicial, em diversas cidades do Triângulo Mineiro,. Para se candidatar às vagas disponíveis, o interessado deve possuir renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos federais. O Programa Senac de Gratuidade é voltado para alunos que estejam cursando, ou já tenham concluído, a educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. Inteiramente gratuitos, os cursos incluem o material didático padrão do Senac em Minas. Em Uberlândia, as vagas são para os cursos de Assistente de Pessoal: início em maio; Inglês intermediário: início em 19 de junho a 21 de agosto (pré-requisito: ter feito o inglês básico ou passar por teste de nivelamento) e Auxiliar Financeiro: início em 26 de junho a 28 de agosto. Faça cadastro no www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade