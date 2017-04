Coluna Canto do Galo da APP Uberlândia de 09 a 15 de abril de 2017

APP Uberlândia, APP Campinas e APP Ribeirão se reuniram para troca de ideias e projetos em conjunto

Dia 06 de abril, o presidente da App Uberlândia, Daniel Camperoni Andreolli e o diretor Daniel Labanca, da Sanfona Filmes, estiveram reunidos em Ribeirão Preto para discutir projetos em conjunto entre as APPs.

Da esquerda para a direita: Erik Curado e o diretor Júlio Paiva, da APP Campinas, Daniel Camperoni Andreolli, presidente da APP Uberlândia; Daniel Gonçalves, vice-presidente da APP Ribeirão; Daniel Labanca, diretor de cena da Sanfona Filmes e Toni Valente, presidente da APP Ribeirão.

Muitas novidades pro mercado!

Vamos aguardar o que vem por aí.

Modo Arquitetos 30 anos de empresa e 100 anos da casa

A Modo Arquitetos, que está comemorando 30 anos de fundação, nos confiou o trabalho de modernização da sua identidade visual. A Quanta Propaganda realizou um trabalho primoroso que, além de muito elogiado, nos deu um grande prazer em executá-lo.

Neste ano de 2017 os clientes arquitetos tem muito a comemorar, pois a casa onde é o escritório na Rua Augusto César, Fundinho, está completando 100 anos.

Aniversário duplo – Escritório 30 anos e casa 100 anos.

AgênciaQ9 roda o Brasil com Stand-Up Corporativo

De 27/03 a 04/04, a AgênciaQ9 de Uberlândia, realizou uma turnê pelo Brasil fazendo o lançamento de uma plataforma e-learning utilizando o humor como ferramenta de transmissão de conteúdo. Conhecido como Stand-Up Corporativo, essa técnica reúne humor inteligente, customização e muita informação. Jaque Espera (personagem criado pela Q9) passou pelos estados de GO, RJ, SP, MG, SE e BA levando descontração, relaxamento e reflexão.

Uberlândia é destaque em premiações fora

O trabalho das empresas de comunicação de Uberlândia ganhou mais destaque na última semana.

No FestVídeo, maior festival de filmes publicitários do interior do país, realizado pela App Ribeirão Preto, a agência Amplify trouxe dois troféus para Uberlândia com comerciais produzidos pela Sanfona Filmes. A Sanfona foi a produtora mais premiada da noite pelo sexto ano consecutivo, desde seu primeiro ano de vida. Na mesma noite a Sanfona também foi a produtora mais premiada no Prêmio Jaime Câmara, festival de propaganda promovido pela TV Anhanguera (afiliada Globo) que premia os comerciais veiculados em Goiás e Tocantins.

Ao todo foram 16 troféus trazidos para Uberlândia em uma única noite.