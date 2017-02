Coluna 19 a 25 de fevereiro de 2017

Recesso APP

A Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia – APP comunica que estará em recesso entre os dias 27 e 28 de fevereiro, durante o feriado de Carnaval. No dia 1º de março, o atendimento na Secretaria será normal.

APP JOVEM

O grupo de trabalho da APP Jovem se reuniu na última quinta-feira, 16 de fevereiro para dar andamento aos projetos. A proposta do grupo é se aproximar das faculdades que oferecem cursos de comunicação, com o objetivo de contribuir para melhorar a qualificação dos jovens profissionais.

Quanta Propaganda e Kia AAlves no Poker

A Kia AAlves fechou uma parceria inédita com o Uberlândia Shopping no Torneio do Poker que aconteceu do dia 1º ao dia 19 de fevereiro, com sinalização exclusiva e lançamento de carro. Foi criado um espaço na área de eventos do Uberlândia Shopping onde foram montadas mesas para o torneio de Poker. Mais uma iniciativa para agradar os clientes. A Quanta criou para a Kia AAlves toda a sinalização, para a área onde foi montado o Poker, divulgando a nova loja que agora está junto com a oficina, tudo para facilitar a vida do cliente.

FestVídeo 2017 já está com as inscrições abertas

Realizado pela APP Ribeirão Preto (Associação dos Profissionais de Propaganda), o FestVídeo 2017 já está com as inscrições abertas. Os interessados têm até às 16h do dia 3 de março para se cadastrarem no site www.festvideo.com.br . Podem participar agências e produtoras. O evento está divido em 13 categorias, sendo uma destinada a universitários. Desde 1990, o festival tem como objetivo premiar os trabalhos desenvolvidos regionalmente, incentivando a criatividade e a inovação nos serviços técnicos das agências e produtoras do interior. “O FestVídeo é de extrema importância para o mercado, revela novos talentos e premia profissionais consagrados que, a cada ano, vem crescendo em ideias e novos conteúdos para o segmento audiovisual”, relata Toni Valente, presidente da APP Ribeirão. O julgamento dos trabalhos ocorrerá nos dias 18 e 19 de março e o shortlist estará disponível no site do festival a partir do dia 23 de março. O cerimonial de premiação do FestVídeo acontecerá no dia 5 de abril, no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto.

Serviços:

Datas: inscrições até 3 de março

Informações: www.festivideo. com.br

Contato: (16) 3965-4853