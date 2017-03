Coelho gigante de chocolate de Uberaba entra para o Guinness Book

Iniciativa de chefs chocolatiers, um coelho gigante na cidade de Uberaba entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, no último domingo (5). São 4,52 metros de altura e cerca de 4,157 toneladas esculpidas por oito profissionais da Casa do Chocolate Brasil de Uberaba, administrada por João dos Reis de Souza, 55, um dos idealizadores do projeto. A peça foi exibida durante a 1º Expocolate – Doces e Confeitarias.

Ponto alto da exposição, a escultura foi pensada originalmente por Pedro Henrique, 21. Filho de João dos Reis e também chef chocolatier, o rapaz integra a equipe da Casa do Chocolate, empresa realizadora do feira.

Para construir o coelho, o grupo de confeiteiros usou diversos equipamentos, como espátulas, cutelos, balanças. Graças às dimensões hiperbólicas, também lançaram mão de andaimes de obras. “Tudo novo, para não contaminar o chocolate”, explica o idealizador.

Depois da inspeção dos adjudiciadores do Guinness Book, todo o coelho foi cortado em fatias e distribuído entre os visitantes da 1º Expocolate de Uberaba. “Não sei quantas pessoas levaram um pedaço do coelho, mas foram muitas. Foi uma fila de quilômetros, de 5 a 6 quarteirões”, se orgulha João dos Reis.

De acordo com o administrador, a Expocolate já virou calendário na cidade. Ele acredita que, por conta da grande repercussão, os entes públicos devem aderir à ideia, o que vai levar a novas edições do evento. Para além de Uberaba, João dos Reis se diz motivado a levar a exposição para outras regiões do país.

AlexBessas/otempo