Clínica de Psicologia abre espaço para debates com estudantes de 12 a 18 anos

Encontros são realizados no Bloco 2C do Campus Umuarama.

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) conta com uma grupo temático criado com o objetivo central de habilitar os alunos estagiários do curso de graduação em Psicologia para compreender a adolescência na contemporaneidade, preparando-os para o planejamento e desenvolvimento de estratégias de intervenção em Psicologia Escolar em contextos clínicos e/ou escolares junto a adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Trata-se do “Trilhares – Adolescência, aprendizagem e desenvolvimento”, coordenado pela professora Carmen Lúcia Reis.

De acordo com ela, o foco do grupo é discutir questões cotidianas da adolescência antes não faladas. “Coletivamente, debatemos a cada encontro um tema diferente e que seja pertinente aos nossos estagiários e a essa faixa etária. Passamos por questões como autoimagem, autonomia, família e sexualidade”, exemplifica.

Os encontros ocorrem quinzenalmente na Clínica Psicológica da UFU (Clips), localizada no Bloco 2C do Campus Umuarama. O novo ciclo está marcado para os meses de setembro a novembro, sempre às quintas-feiras, das 14 às 16 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 30 de agosto, bastando enviar e-mailpara grupotrilharesufu@gmail.com, informando os seguintes dados: nome completo, idade, série, escola e telefone de contato. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3218-2177.