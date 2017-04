Campanha ou Oposição? – Radiografia com Marcos Maracanã

GUERRA FRIA

Os nobres vereadores Silésio e Zago estão num confronto danado com o atual prefeito Odelmo. Fica aqui o questionamento, é salutar ou é aparição para a campanha a deputado de 2018?

DESTRUIR SIM

Parece que o objetivo deste Governo é destruir a previdência social.

POR FALAR EM DESTRUIÇÃO

A Câmara dos Deputados acaba de desfigurar o objetivo do aplicativo Uber. Perdemos todos.

MENOS ELES

Os deputados possuem carro particular, verba de gabinete, auxílio terno, auxilio moradia e por ai vai… Eles não têm noção do que é o sofrimento do povo. Aguarde! Nós vamos tomar uma rasteira nesta reforma política que não está escrito em gibi algum. Quem viver verá.

BRIGA OU TEATRO?

Temer e Renan estão numa briga danada, ou será apenas mais um teatro. Aliás, teatrinho é o que esta turma sabe fazer muito bem.

Estamos vivendo um contentamento descontente !