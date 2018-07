Cleo grava clipe na fábrica da cerveja

A Itaipava abriu as portas de sua fábrica em Boituva/ SP, para mais uma parceria com Cleo. Lançado nesta quarta-feira, 18, o videoclipe da música Bandida, um dos hits do EP ‘Jungle Kid’, foi inteiramente filmado na cervejaria. No clipe, Cleo é funcionária de uma fábrica de cerveja e não sente que cabe mais no ambiente no qual trabalha com algumas colegas.

Quando uma de suas colegas sai da sala, ela deixa em cima da mesa um fone com uma música tocando. A música que toca é “Bandida” e rapidamente o som toma conta da sala. O clipe, que foi inteiro rodado na fábrica da Cerveja Itaipava, conta com muitas sequências de danças. Cleo, que dirigiu todo o projeto juntamente com o diretor Leandro Lima, mostra no clipe toda a liberdade expressada na música, que conta a história de uma mulher independente e cheia de poder feminino. A ideia de gravar um clipe na cervejaria surgiu após uma visita de Cleo à fábrica, logo após o sucesso no carnaval deste ano, quando foi embaixadora do Camarote Itaipava na Sapucaí.

“A parceria com a Cleo vem dando muito certo. Ela é uma mulher de opinião e empoderada, características valorizadas pela marca Itaipava. Por isso topamos logo de cara participar desse projeto incrível”, diz Emerson Neves, Gerente de Comunicação da Itaipava.

Assista videoclipe “Bandida”: