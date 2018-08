CITIES 2018 fecha programação com “boom” de palestras nacionais e internacionais

A organização do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade – CITIES fechou a programação com uma lista vasta de participantes de peso do Brasil e do mundo. No primeiro dia (27), já se inicia o ciclo de atividades com conteúdos voltados ao tema do evento. A palestra magna ficará por conta de Gil Giardelli, que falará sobre “A Inovação Radical e o Empreendedorismo: Oportunidades, Liderança e Lucratividade em Tempos de Crise.

No segundo dia (28), o cronograma continua com a participação de palestrantes do exterior. Às 14h, Margarida Campolargo, líder de Inovação da Porto Digital na Cidade do Porto, em Portugal e criadora do projeto Hackacity e o Firewall, ambos financiados pela União Européia, fala um pouco sobre a o trabalho que tem exercido na Europa. Às 15h, Renato de Castro, brasileiro que vive na Espanha há mais de 10 anos, é um dos maiores especialistas de Smart Cities do mundo e também compartilhará sobre as experiências no exterior. Às 16h, Carles Augusti i Hernàndez, diretor de inovação e dados abertos da Cidade de Barcelona, na Espanha e responsável pelo projeto de Dados Abertos de Barcelona, mostra o case profissional que tem vivido no país. E para fechar o dia, às 20h acontece uma das palestras mais aguardadas: o italiano Andrea Iorio, líder do Tinder na América Latina, vai falar sobre transição digital, assunto no qual é especialista.

Já às 9h do dia 29, o francês Xavier Leclerc, que tem grande bagagem em empresas como Google e Facebook e atualmente é sócio da MOX Digital, empresa focada em organização de eventos sobre inovação e tecnologia e transformação digital, fala sobre o impacto de novas tecnologias no mundo dos negócios e na sociedade. Às 18h30 do mesmo dia, Shaul Shashoua, presidente da IBI-Tech em Israel e membro do Conselho de Governadores do Technion e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Israel, ministra conhecimentos sobre empreendedorismo e tecnologias emergentes, focando no case de Israel.

Ainda, via transmissão ao vivo, o evento contará com representantes de duas startups internacionais especializadas em serviços médicos: Andrew Mass da ROAM e Mitesh Rao da OMNY, falando sobre as práticas da saúde moderna e tecnológica.

O evento também contará com a participação de profissionais brasileiros com bagagem e conhecimentos tão importantes quanto os dos visitantes do exterior, como Rodrigo Borges, CEO do Social Bank; Débora Guerra, vice-reitora da UNA, de Belo Horizonte; o fundador e presidente do grupo de ensino Anima (do qual a faculdade UNA faz parte), Daniel Castanho; Rafael Ávila, Diretor de Inovação do Grupo Anima; José Salib Neto, cofundador da HSM; Cláudio Nascimento, vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas; Renato Cristiano Torres, coordenador de Inovação Digital da EMBRAPA e outros. Uberlandenses engajados em áreas afins ao tema do CITIES também compartilharão competências, como Dr. Roberto Botelho, CEO do Uberlândia Medical Center-UMC; Fabiano Alves do SEBRAE, Guilherme Zanforlin da FIEMG, João Henrique de Souza, do Brain – ICT criado pela Algar Telecom -, Alexandre Campos, da Algar Telecom e muito mais. Para conferir a programação completa, inscrições, e tudo sobre o CITIES 2018, acesse www.citiesbrasil.com.

Sobre o CITIES:

O CITIES é o Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade, considerado um dos principais eventos de assuntos tech do país, com dezenas atividades, exposições, workshops e palestras de experts, intelectuais e especialistas em assuntos afins ao empreendedorismo, inovação e tecnologia. O evento, que acontece uma vez por ano, é uma realização da FIEMG, Grupo Algar, Sebrae, Universidade Federal de Uberlândia-UFU, Faculdade UNA / HSM e Prefeitura de Uberlândia, em parceria com órgãos e organizações de gestão pública e fomento do desenvolvimento da pesquisa.

About CITIES:

CITIES is the International Congress on Technology, Innovation, Entrepreneurship and Sustainability; it is considered one of the main events on technology questions in the country, with dozens of activities, exhibitions, workshops and lectures by experts in subjects related to entrepreneurship, innovation and technology. The event, which is held once a year, is realized by FIEMG, Algar Group, Sebrae, Federal University of Uberlândia – UFU, UNA College / HSM and Uberlândia City Hall in partnership with organs and organizations of public management and promotion of research development.