CITIES 2018 acontece em agosto; lançamento aconteceu nesta terça-feira

O Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade – CITIES , que é um dos principais eventos de assuntos tech do país, já está sendo preparado pelo Grupo Algar, Fiemg, Sebrae, UNA, Governo de Minas Gerais e Prefeitura de Uberlândia, em parceria com órgãos voltados à gestão pública e fomentação do desenvolvimento da pesquisa e empreendedorismo. Uberlândia, por ser pólo de turismo business, além de ser a cidade com maior adensamento per capita de startups do interior do país segundo a Associação Brasileira de Startups, é novamente a escolhida para sediar o encontro.

A segunda edição, que acontece entre 27 e 30 de agosto deste ano, promete ter o mesmo sucesso de público e conteúdo de 2017, quando recebeu mais de 5 mil pessoas tanto do Brasil, quanto de países como Chile, EUA, Inglaterra, França e China em suas 91 palestras nacionais e internacionais e 85 exposições de projetos e universidades e outras atividades distribuídas ao longo de dois dias de realização. O time de palestrantes surpreendeu o público: Clovis de Barros, Ricardo Voltolini, Pedro HMC, Clau Sganzerla e Maurício Ricardo foram alguns dos convidados.

O CITIES 2018 que foi lançado nesta terça-feira, 29, e na ocasião, o presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Mário Neto Borges, ministrou uma palestra sobre os desafios do país relacionados à pesquisa científica e tecnológica. Também na ocasião serão apresentadas algumas novidades para a edição deste ano, que terá como temas principais tecnologias da informação e comunicação, Logística 4.0 (termo utilizado para tratar sobre a competitividade para comércio global) e inovações e novidades nas área agro, de saúde, e de finanças.