Cirurgiões experientes para implante capilar

Calvice Bh tricologia bh

O implante capilar deve ser feito por um cirurgião e uma equipe muito experiente

e altamente capacitada, caso contrário existem muitos fatores que podem afetar

o sucesso da intervenção. Tanto a técnica de extração das unidades foliculares

como o seu tratamento antes de serem reimplantados são essenciais para

alcançar a sobrevivência do maior número possível delas antes e depois de

proceder ao implante. Além disso, os resultados também podem ser inestéticos

se os folículos transplantados não forem colocados na quantidade certa, no lugar

certo e com uma distribuição que siga critérios estéticos específicos que

permitam que o novo cabelo tenha uma aparência completamente natural.

Um bom especialista deve informar devidamente o paciente sobre os resultados

que podem ser obtidos com base em suas características, para que ele não

tenha expectativas distantes da realidade. E isso é especialmente importante no

caso das mulheres. Nos homens, dependerá da extensão a ser repovoada e da

disponibilidade suficiente de unidades foliculares doadoras.

Em cada sessão, dependendo da técnica utilizada, podem ser necessárias entre

1.000 e 5.000 unidades e a densidade capilar ideal para bons resultados deve

estar entre 30 e 90 unidades foliculares por cm2. Em homens com alopecia muito

extensa, a técnica de extração em tira (FUT ou FUSS) pode ser usada e até

combinada com FUE para obter folículos dos lados, mas você não pode esperar

cobrir toda a superfície alopecia de forma igual.

O bom é que o cabelo que sai das unidades foliculares transplantadas não cairá

mais, embora seja provável que nem todos progridam.