Cirurgia do atleta Neto é bem-sucedida

O jogador de futsal Neto foi operado nesta sexta-feira(03), em São Paulo. De acordo com informações da assessoria de imprensa do jogador, a cirurgia de emergência foi a retirada do tumor no cérebro e bem sucedida.

Atualmente, Neto defende o Kairat Almaty, do Cazaquistão. O autor do gol que deu o heptacampeonato mundial à seleção brasileiraem2012, fez exames na sua cidade natal, Uberlândia, Minas Gerais, antes de viajar para operação de emergência nesta sexta-feira, em São Paulo.