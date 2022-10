Ciências, matemática, ciências sociais e língua estrangeira.

Embora não haja uma fórmula de admissão futura 100% garantida, existem alguns padrões fortes para o sucesso. As escolas de ensino médio têm uma lista de créditos obrigatórios que devem ser tomados para se formar. A maioria das faculdades (on-line e outras) exige um diploma do ensino médio para se matricular em qualquer programa que conceda diplomas de bacharel. Um aluno não precisa fazer AP Tudo para entrar na faculdade, mas a escolha do curso depende da seletividade das faculdades que o aluno deseja frequentar. Exigentes e desafiadores, os cursos acelerados, AP, International Baccalaureate (IB) e Advanced International Certificate of Education (AICE) tornam o aluno mais desejável para uma escola. No entanto, as faculdades reconhecem que um aluno só pode aproveitar os cursos acelerados se o ensino médio os oferecer. Se cursos de AP ou programas de Bacharelado Internacional não são oferecidos em uma escola secundária, as faculdades entendem e apenas esperam que um aluno se destaque nas oportunidades a que tem acesso. As faculdades também entendem que diferentes escolas têm requisitos diferentes que podem restringir os cursos que um aluno pode fazer.Ead encontrar melhores faculdades de ciencias contabeis