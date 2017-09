O tempo vai continua seco em Uberlândia. De acordo com o Clima Tempo, por enquanto não há previsão de chuva, que só deve ocorrer a partir do dia 20 de setembro.

Ainda de acordo com o Clima Tempo, nesta semana as temperaturas devem variar entre 14ºC e 28ºC. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 25%.

É esperar a primavera nos trazer chuva e flores!