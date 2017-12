Chuva causa estragos na região

A forte pancada de chuva que atingiu diversas cidades Minas Gerais na tarde desta terça-feira (29) foi a responsável por diversos estragos em imóveis, veículos e locais públicos.

O Corpo de Bombeiros de Araguari, no Triângulo Mineiro, foi acionado para socorrer um carro que estava estacionado em uma rua do Centro da cidade onde o asfalto cedeu e quase engoliu o veículo.

Por sorte, no momento que se formou a cratera na rua Marciano Santos entre as ruas Padre Lafaiete e Olegário Maciel ninguém estava no carro.

Moradores da cidade que estavam na rua no momento da tempestade, precisaram caminhar com a água quase na altura dos joelhos. Apesar de quase duas horas de chuva intensa, ninguém ficou ferido.

Na mesma região de Minas, na cidade de Tupaciguara, a forte chuva foi acompanhada de granizo. Segundo a Polícia Militar, algumas ruas ficaram alagadas, mas, não há, até o momento, registro de ocorrências mais graves.