Center Shopping fecha 2016 com a inauguração de novas lojas e marcas exclusivas em Uberlândia e região

Dentre as novidades está a Pizza Hut, que inaugurou nesta segunda-feira (19/12)

Há poucos dias para o Natal, data aguardada pelo varejo sempre com boas perspectivas de vendas e geração de negócios, lojistas e shoppings centers investem em novidades para oferecer ainda mais opções aos clientes. Em Uberlândia, o Center Shopping reforçou o mix de opções trazendo grandes novidades com a inauguração de dezenas de novas lojas, ampliações e a chegada de marcas de peso, algumas delas exclusivas na cidade e na região para oferecer ainda mais possibilidades aos clientes, seja na escolha dos presentes de Natal ou na experiência de lazer e alimentação para as famílias que visitam o Shopping.

Confira algumas das novidades do mix:

Novas operações de alimentação

A área de alimentação conta com novidades para os clientes. Entre os destaques está a Pizza Hut, que inaugurou sua primeira unidade no interior de Minas Gerais no Center Shopping Uberlândia na nesta segunda-feira (19/12). A marca está presente em mais de 90 países e conta com mais de 14 mil restaurantes ao redor do mundo.

Além da Pizza Hut, a Praça de Alimentação do piso 2 também recebeu outras duas novas operações, com a inauguração do Vovó Dinha, que traz salgados diversos com massa fininha e crocante e um recheio de dar água na boca, e o Caramel Sweet & Salt, um novo restaurante com serviço, que conta com um cardápio completo para agradar aos mais variados paladares com o melhor da gastronomia contemporânea.

Já no piso 1, os clientes podem conferir os deliciosos sabores de sorvetes da gelateria italiana Dolce di Latte, que após o sucesso de um quiosque montado no Center Shopping, expandiu os negócios com uma loja própria da marca. Os amantes do fast food também irão se encantar com o novo restaurante MC Donald’s, que ampliou o espaço e apresentou melhorias e novidades para os clientes.

Novas opções em cosméticos, acessórios e produtos de beleza

Com propostas inovadoras, as lojas The Beauty Box, Inovar Cosméticos e Sunglass Hut escolheram o Center Shopping Uberlândia para inaugurar a primeira unidade no interior de Minas Gerais. Nas unidades da The Beauty Box e Inovar Cosméticos, os clientes podem encontrar o que há de melhor em produtos de beleza, cosméticos e acessórios femininos. A marca Sunglass Hut também traz grandes novidades e oferece opções com diversos modelos de óculos de sol. Para os apaixonados por joias e outros artigos, as lojasRommanel e Christian Joias, recentemente inauguradas, também contam com opções que atendem a todos os públicos. Quem procura por acessórios para equipar o smartphone vai se encantar com as novidades da Cute Case, que oferece opções em capinhas, películas, fones de ouvido e outros acessórios.

Novidades para o público infantil

Recentemente inauguradas no Center Shopping, as lojas Tunikinha e Tip Top oferecem para as mamães e papais duas novas opções para presentear bebês e crianças com roupas e acessórios para todas as idades.

Serviços

O mix de opções em serviços está ainda mais completo com a inauguração de duas novas instalações das agências do banco Santander e uma agência digital do Itaú, que é 5ª inaugurada no Brasil, oferecendo ainda mais comodidade e praticidade aos clientes. O Santander já está em funcionamento e o novo Itaú será aberto nesta terça-feira (20/12). Outra novidade é a Conserta Smart, a maior rede de assistência técnica em celulares do Brasil, que inaugurou recentemente nova loja no Center Shopping.

Outras novidades do mix:

O Center Shopping também inaugurou em dezembro uma loja especializada em bicicletas, a Bike Center, atendendo a um mercado que tem atraído muitos consumidores atentos a pratica de atividade física e lazer. Na área de moda a Freedom chegou com foco em tamanho plus size, enquanto Fofula traz para o shopping uma grande variedade de almofadas com destaque para os smiles que encantam crianças e adultos. Para fechar a Tal & Coisa também foi inaugurada ampliando o leque de opções de lojas que oferecem presentes variados.

Ampliações:

Além das inaugurações, algumas lojas como: Savan, Online, Ortobom, Oppen, Stroke, Zygos e Heringforam ampliadas e estão com mais espaço e novo design para melhor atender aos clientes.

Além de todas estas novidades que fecham 2016 com a ampliação do mix, o Center Shopping já prepara mais atrações para 2017, ano em que serão comemorados os 25 anos do maior centro de compras e de gastronomia da região.