Cemepe oferece diversos cursos no mês de setembro

O mês de setembro chegou com diversas opções de cursos gratuitos para os profissionais do magistério, oferecidos pelo Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz (Cemepe). O espaço mantido pela Secretaria de Educação fica no bairro Brasil e conta com servidores especializados em áreas pedagógicas e administrativas. Entre as opções, os interessados podem aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos em Braille e planejamento financeiro, entre outras opções. O tema da dependência química ganha destaque durante os encontros do projeto “Crack, é possível vencer”. Já a Formação Continuada atende professores e demais profissionais interessados em melhorar ainda mais seus conhecimentos para utilizá-los junto aos alunos.

Cemepe fez mais de 10 mil atendimentos no primeiro semestre

O Cemepe é um espaço destinado à assessoria e capacitação de profissionais que atuam nas escolas da Prefeitura de Uberlândia. No início do ano, o Centro passou por uma reestruturação, refletida nos números de atendimentos, sendo que mais de 10 mil pessoas participaram dos cursos oferecidos.

Segundo a diretora do Cemepe, Mary Angeli Oliveira Andrade, a evolução deve ser buscada constantemente e por isto as ações que já estavam em execução foram melhoradas e outras foram implementadas. “Tudo para acolher tanto os profissionais que utilizam o Centro periodicamente, quanto os servidores que desenvolvem projetos em seus locais de trabalho”, disse.

Uma proposta adotada pelo setor de Assessoria Pedagógica fez com que a Educação seja percebida de maneira mais ampla e unificada. Na prática, o novo formato permite que um mesmo servidor trabalhe, por exemplo, o processo de ensino e aprendizagem desde o atendimento infantil até o nono ano do ensino fundamental. Antes os profissionais atuavam por áreas, como “Linguagens” ou “Ciências” e existia uma divisão entre educação infantil e ensino fundamental.

Quadro profissional foi reestruturado

Uma reestruturação do quadro profissional do Centro também permitiu melhorias. Agora a divisão é entre assessores pedagógicos de ensino ou de educação. Os assessores de ensino atuam no Cemepe e atendem as demandas relativas à orientação e capacitação. Já a equipe da educação visita escolas e faz levantamentos de sugestões e necessidades, além da observar as experiências do dia a dia das unidades de ensino. Posteriormente, os assessores das duas funções se reúnem para apresentar o trabalho desenvolvido nas duas frentes para desenvolver projetos, entender os desafios e implantar iniciativas com foco nas melhorias dos processos na rede municipal de ensino.

Cursos de formação continuada

Um dos trabalhos mais conhecidos do Cemepe e buscados pela comunidade escolar é a Formação Continuada, que consiste na oferta de cursos de aperfeiçoamento profissional. Os temas e o público-alvo são definidos de acordo com as necessidades observadas nas unidades escolares. Com base nas demandas e propostas, são desenvolvidas atividades em prol de objetivos em comum, assim as diversas experiências são consideradas e melhores resultados são obtidos. Entre as opções contam Braille, Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e confecção de merenda escolar com atenções especiais à higiene e aos valores nutricionais, entre outras.

SECOM