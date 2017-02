CDL Uberlândia se reúne com vereadores na sede da entidade

No dia 24 de janeiro, a CDL Uberlândia, representada pelo presidente da entidade, Cícero Heraldo Novaes e alguns membros da diretoria, receberam quatro vereadores, sendo estes; Felipe Felps (PSB), Hélio Ferraz (PSDB), Roger Dantas (PEN) e Thiago Fernandes (PRP) com a finalidade de estreitar o relacionamento entre as partes e criar um fórum de discussões, que ajude a melhorar a cidade de Uberlândia.

Durante o encontro, temas como, Lei Federal do Saneamento Básico (que é o motivo para a aprovação pelo Legislativo da transferência para o DMAE, que é uma autarquia, dos serviços de coleta de lixo e de captação de águas pluviais, antes sob controle das secretárias de Serviços Urbanos e Obras), extinção da FUNDASUS, divergências entre serviços de táxi e Uber, Carnaval 2017, bem como o valor mínimo do ISS de 2% para as empresas, aprovado pelo Senado, para se evitar a guerra fiscal, foram abordados e debatidos. E ainda foram feitas ponderações sobre a possibilidade de se criar uma taxa de limpeza pública, aumento da passagem de ônibus e da tarifa de água, que sempre geram controvérsias para a população e para as empresas. Outro assunto debatido e melhor detalhado pelo presidente da CDL, foi referente ao projeto de revitalização do centro da cidade, em forma de PPP (Parceria Público-Privada), desenvolvido pela entidade. Este plano se implementado, em parceria com a iniciativa privada, possibilitará que a cidade tenha uma região central revitalizada e capaz de atrair a população de todas as classes de volta ao centro, restaurando áreas degradadas, dando a esses locais uma nova abordagem de urbanismo.

Os vereadores se colocaram à disposição da CDL para explicar os projetos propostos pelo Executivo e ouvir as suas considerações. Outro objetivo foi o de criar um canal de comunicação com a entidade, capaz de possibilitar uma via de mão dupla, no sentido de colocar todos da CDL a par das ações relacionadas ao município, para que possam opinar e enviar proposições a favor da sociedade produtiva da cidade. A CDL desta forma pode trabalhar para melhorar o ambiente local das pequenas e médias empresas, que têm muitas dificuldades e merecem um tratamento diferenciado.

Os vereadores solicitaram também, que a CDL promova, em breve, uma nova reunião para que seja apresentado o trabalho do Observatório Social e para que os membros do legislativo, tomem conhecimento de outras propostas da entidade.