CDL Uberlândia oferece 17 vagas de emprego com salários de até R$ 2,1 mil

Interessados nas vagas disponíveis em Uberlândia devem enviar currículo para os e-mails indicados em cada vaga (abaixo) ou procurar pessoalmente a CDL, que fica na avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Osvaldo Resende.

Estágios

A CDL conta ainda com vaga de estágios para quem está cursando o Ensino Médio regular e tem acima de 16 anos. A bolsa auxílio varia ente R$ 400 e R$ 700, mais o vale transporte. Há também 11 oportunidades de estágio para o Ensino Superior, cuja bolsa auxílio varia de R$ 550 a R$ 905.

Um dos destaques é a oportunidade de estágio em segurança do trabalho. A bolsa auxílio é de R$ 650 mais vale transporte, para carga horária de 6 horas por dia. O requisito exigido é estar cursando Técnico de Segurança do Trabalho. O estagiário deverá desenvolver as atividades de auxiliar na gestão de CA, gestão de pendências, auxiliar em treinamentos, rotinas e técnicas de fábrica.

Confira as oportunidades de emprego oferecidas pela CDL

– Auxiliar de produção para pessoa com deficiência. Salário: R$ 1.354,00 + benefícios. Contato:

– Auxiliar de marcenaria. Salário: R$ 1.000,00 + benefícios. Contato:

– Atendente em escola de idiomas. Salário: R$ 1.084,00 + comissão + benefícios. Contato:

– Atendente/recepcionista. Salário: R$ 1.090,00 + benefícios. Contato:

– Auxiliar administrativo. Salário: R$ 956,00 + benefícios. Contato:

– Auxiliar administrativo. Salário: R$ 1.300,00 + benefícios. Contato:

– Auxiliar de almoxarifado. Salário: R$ 1.400,00 + benefícios. Contato:

– Auxiliar de produção. Salário: R$ 960,00 + benefícios. Contato:

– Gerente de loja. Salário: R$ 1.500,00 + comissão + benefícios. Contato:

– Supervisora de telemarketing. Salário: a combinar + benefícios. Contato:

– Supervisora de imóveis. Salário: R$ 2.170,00 + benefícios. Contato:

– Vistoria de imóveis. Salário: R$ 1.518,00 + benefícios. Contato:

– Técnico de produtos EPI. Salário: R$ 1.500,00 + benefícios. Contato:

– Vendedora boutique. Salário: R$ 980,00 + benefícios. Contato:

– Vendedor de pré-moldados. Salário: R$ 1.500,00 + benefícios. Contato:

– Consultor de relacionamento negocial e soluções. Salário: mínimo fixo + variável + benefícios. Contato:

