CDL e Caixa Economia Federal assinam Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação nesta terça-feira

A CDL Uberlândia e a Caixa Econômica Federal assinam, na terça-feira (12), às 9h, na entidade lojista (4º andar) um acordo de cooperação para impulsionar o segmento varejista do país. A CEF vai destinar recursos para o setor, além de disponibilizar condições diferenciadas para os associados da CDL. O Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação possibilitará aos associados, o financiamento das atividades dos empresários associados a CDL Uberlândia, com taxas de juros e condições diferenciadas. A CEF vai destinar recursos para oferecer benefícios com linhas de capital de giro, crédito rotativo, de investimento e financiamento, com prazos mais alongados e taxas de juros diferenciadas.

Além de associados e outros empresários, estarão presentes o presidente da CDL Cícero Heraldo Novaes e o Superintendente Regional da CEF, Luis Carlos Alves.

SERVIÇO:

Pauta: Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação entre a CDL Uberlândia e Caixa Econômica Federal

Data: 12/09 – terça-feira

Horário: 9h

Local: CDL Uberlândia – 4º andar (Av Belo Horizonte, 1290, bairro Osvaldo Resende)

Favor confirmar presença pelo telefone 3224-6084.