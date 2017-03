Caso Victor: Suposta agressão pode não ser confirmada

Polícia Civil mantém exame de Corpo de Delito em segredo a pedido da suposta vítima

O cantor Victor, da dupla Victor e Léo, continua colhendo problemas desde que o suposto caso de agressão à esposa grávida, Poliana Begatini, veio à tona por ela mesma. Nesse domingo mais uma consequência dessa história. A Rede Globo manteve a decisão e “deletou” a participação de Victor no programa The Voice Kids, no qual é jurado ao lado do seu irmão e parceiro de trabalho, o cantor Léo.

Na semana passada, André Marques leu um comunicado em nome da Globo e explicou a ausência de Victor no programa. “Esta semana aconteceu um fato importante envolvendo um dos técnicos do nosso programa. Uma acusação bastante grave de violência doméstica envolvendo o Victor. A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade. O Victor, inclusive, nos procurou informando que iria se afastar do programa para se dedicar totalmente a esse caso”, disse, na abertura do programa.

Na última sexta-feira, 03, a polícia civil concluiu o exame de corpo de delito de Poliana, mas não irá divulgar detalhes a pedido da suposta vítima. Victor já alegou em entrevista no global Fantástico, no último dia 26, que “ Minha família é meu bem maior. Toda minha postura foi sempre de preservar família. Jamais agredi alguém na minha vida, muito menos minha esposa, que está grávida do João. Vou lidar com isso em recolhimento com minha família”.

No mesmo dia da entrevista, Poliana fez um post em seu Instagran amenizando o caso. “Vitor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML. Apesar do transtorno que toda a repercussão nos causou, meu bebê e eu estamos em pleno estado de saúde”.

Poliana Chaves tem 29 anos, está grávida do segundo filho do casal e afirmou à polícia, no último dia 24 de fevereiro, ter sido jogada ao chão por Victor e ter recebido vários chutes dele. A briga, de acordo com as informações da polícia, teria começado por motivos fúteis. Os dois moram no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.