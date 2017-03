Caso Bruno e outras polêmicas – Radiografia com Marcos Maracanã

Condenação nas redes sociais

Vendo toda essa avalanche de ódio com relação à contratação do apenado (leiam por gentileza no dicionário) e ex-goleiro Bruno. Observo que nossa revolta deveria ser maior com nós mesmos, que oferecemos empregos para assassinos em série, para latrocidas em série, contratamos e colocamos na presidência, senado e, principalmente, câmara federal. Sinceridade… Nosso sentimento de revolta está com a mira errada. Um clube de futebol que gera emprego, que luta diariamente e que não está fazendo nada mais do que a nossa constituição exige: oferecer o direito de recuperação ao ser humano… Convido a todos, se tiverem coragem de arrancar esses assassinos que nos matam diariamente, seja no voto e se fôssemos mais corajosos ainda no tiro, porrada e bomba ….Só fazemos revolução na rede social ..O clube de futebol, repito, não está cometendo absolutamente nenhum crime e todos estão querendo macular a sua imagem.

Triste realidade

A corrupção beneficiou as pessoas mais importantes deste país.

A indústria do alimento

O porquê de tantas doenças e a mesma empresa que produz agrotóxicos produz sementes e é dona de diversas formulas com pesticidas altamente resistentes. E você achando que está comendo tudo saudável. Olhe bem os rótulos das mercadorias.

Conto da Caroxinha

Alguém acredita que fosse possível ao presidente do PMDB, por 15 anos, não saber das maracutaias promovidas por filiados graúdos e que agora estão vindo à tona, além de, conforme se divulga, ter recebido, para si ou para o partido, doação irregular no valor de 10 milhões? Alguém acredita que o líder de um partido e, além disso, presidente da República no período do mensalão e do petrolão, além de implicado diretamente nas falcatruas (pelo menos é isso que se depreende das várias denúncias aceitas por juízes diferentes) pudesse não saber das falcatruas promovidas por ministros e filiados, alguns até já condenados pela Justiça? Alguém acredita que uma presidente da República, correligionária e ministra do antecessor, não soubesse das falcatruas promovidas por ministros e filiados ao seu partido, alguns até já condenados pela Justiça, além de que a indigitada foi delatada várias vezes como tendo não só ciência, como tendo participado ativamente de reuniões em que se discutiram valores de propinas? E como ainda me aparecem alguns bradando FORA TEMER e, ao mesmo tempo, VOLTA DILMA ou LULA 2018? Não seria mais coerente FORA TODOS?

Foto: Adriano Vizone/FolhaPress