Casal que esfaqueou mulher e colocou viva em um saco foi preso

Um crime ocorrido na madrugada desta quinta-feira(01/06) chocou tantos os vizinhos quanto toda a sociedade devido ao requinte de crueldade.

O ocorrido foi na Rua Pedro Castorina no bairro Nova Floresta. Os vizinhos ficaram assustados ao saber como o crime aconteceu.

Fernanda contou aos militares que os três pessoas estavam fazendo uso de drogas(crack) no interior de uma residência, momento em que a droga acabou e Pedro Juniel começou a coagir a Joana para utilizar o carro, visando vendê-lo para conseguirem mais drogas. Joana não aceitou e começou a ser agredida.

Em um determinado momento Pedro pulou em Joana e a estrangulou até que perdesse todos os sentidos. Ele se armou com faca e desferiu diversos golpes em seu rosto e inclusive em seu pescoço. Fernanda relatou ainda que ele pulou em cima do pescoço da vítima e logo em seguida pegou um facão desferiu um golpe contra sua barriga.

Pedro obrigou Fernanda a colocar a vítima dentro de um saco plástico utilizado em reciclagem. Pedro e Fernanda saíram no carro da vítima para tentar vendê-lo e comprar mais drogas. Como não conseguiram vender ou tirar as peças, eles retornaram do ponto de venda de drogas e no meio do caminho foram abordados pela Polícia. Ela ainda contou que o intuito era pegar o corpo da mulher e jogar dentro do Rio Paranaíba.

Já Pedro contou que a vítima se recusou a entregar o carro para que fosse vendido para adquirir mais drogas e como Joana se recusou, o crime ocorreu. Ele ainda disse que Fernanda desferiu golpes de faca contra vitima.

O irmão de Pedro acordou e quando estava indo ao banheiro ouviu a mulher a gemendo e quando foi no quarto do irmão viu a mulher. Rapidamente ele acionou a Polícia Militar e SAMU.

A vítima Joana D’arc da cruz de 54 anos anos foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Regional.

Pedro Janiel do Carmo de 25 anos e Fernanda Batista da Silva 21 anos foram vistos pelas câmeras do olho vivo na Avenida Gétulio Vargas. A PM fez o cerco e encontrou o carro no final da Avenida. Dentro os policiais encontraram um facão cheio de sangue utilizado no crime. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu no local e realizou os trabalhos e recolheu o facão utilizado no crime.

Pedro e Fernanda foram encaminhados ao Presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas.