Casal de Araxá resolve namorar no carro, mas balança muito e veículo capota e desce na ribanceira

Pela primeira vez, na história dos acidentes automobilísticos brasileiro, um carro capotou parado, com um casal namorando dentro. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29), em Araxá, quando um casal parou o carro no acostamento de uma estrada para namorar, mas antes que os vidros ficassem embaçados, o veículo sofreu uns balanços fortes e acabou virando, capotando e descendo a ribanceira.

Uma testemunha que passava na hora, no local, disse que viu o carro balançando para um lado, e para o outro e estranhou o movimento assustador. “Vi logo que não era uma coisa normal, porque casal normal balança só um pouquinho o carro, mas o que eu vi não era uma coisa comum, acho que por isso que o carro virou”, disse a testemunha. A Polícia Rodoviária disse que nunca viu algo do tipo acontecer e que o balançado do veículo só pode ter sido muito forte, para fazer o carro virar. O casal sofreu pequenos ferimentos. Ambos foram levados ao hospital, mas passam bem. Com vergonha do ocorrido eles não quiseram gravar entrevista.