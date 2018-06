Casa de Shakira e Piqué é assaltada em Barcelona

A casa do jogador Gerard Piqué e da cantora colombiana Shakira, foi invadida por ladrões na noite de terça-feira (5), em Barcelona, na Espanha. O casal estavam na Lanxess Areia de Colônia, na Alemanha, acompanhando o segundo show da turnê de Shakira El Dorado World Tour.

Segundo informações da Agência Efe, a polícia da Catalunha abriu uma investigação em torno do roubo, que foi considerado não violento. No momento do assalto os pais do zagueiro estariam dormindo na residência.