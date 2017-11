Carro com deputado federal Newton Cardoso Jr. se envolve em acidente

O carro que transportava o deputado federal Newton Cardoso Jr. (PMDB) se envolveu em um acidente na noite de quinta-feira (23) na BR-354, na altura da cidade de Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba. Apesar dos carros terem ficado bastante danificados na batida, ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Conforme a corporação, o acidente aconteceu na altura do km 328 por volta das 20h30. No local, os militares descobriram que tratou-se de uma colisão lateral envolvendo um Volkswagen Gol que seguia no sentido Carmo do Paranaíba / Rio Paranaíba e o Volvo que transportava o parlamentar mineiro.

O motorista do carro de passeio relatou que se deparou com uma carreta que seguia no sentido contrário e invadiu a contra-mão. Assustado, ele teria jogado o Gol para o acostamento, mas acabou rodando na pista ao voltar para a rodovia, atingindo o carro do deputado na lateral.

O motorista de Newton Cardoso Jr. disse para a PMRv apenas que viu o carro de passeio rodando na pista e vindo em sua direção. O profissional disse ter tentado desviar, mas não conseguiu evitar de ser atingido na lateral esquerda do carro. Nenhum dos dois veículos tinham irregularidades e, por isso, foram liberados para os proprietários.

Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Não há informações se o trânsito na BR-354 foi impactado.

De acordo com a assessoria de imprensa do deputado, ele saía da cidade de Santa rosa da Serra e seguia em direção à Carmo do Paranaíba, onde teria outro compromisso político. Após a batida, o prefeito da cidade buscou Jr. e sua equipe e o levou para a cidade, onde ele continua nesta sexta para cumpria agenda.

Nas redes sociais, o político divulgou um vídeo para tranquilizar os eleitores. Assista: