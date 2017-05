Carro capota várias vezes na rodovia após pneu estourar e deixa feridos

Um veículo de passeio que seguia do Assentamento de Santa Maria para Presidente Olegário capotou na manhã desta quinta-feira (04), na rodovia MGC-354, após um pneu estourar. O acidente foi registrado por volta das 08h30. Dois ocupantes do veículo ficaram feridos e um saiu ileso.

De acordo com informações de um dos passageiros do veículo de Patos de Minas, eles trafegavam pela rodovia sentido a Presidente Olegário, quando na altura do KM 143, um dos pneus estourou e fez o veículo capotar várias vezes parando no meio do mato da pista contrária. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e compareceu ao local do acidente para o registro da ocorrência.

O condutor do veículo, Alírio Tiago dos Santos, 40 anos, se queixava de dores na cervical e foi encaminhado juntamente com um passageiro por uma ambulância ao Hospital Municipal de Presidente Olegário. Uma mulher que estava no veículo sofreu um ferimento leve na mão e dispensou atendimento médico. O veículo Fiat/Uno, preto, placas de Patos de Minas ficou bastante danificado.

O Cabo Dennon e Soldado Costa verificaram que toda a documentação estava regular e o veículo foi liberado para a família do condutor.