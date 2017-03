Capivara é encontrada ferida no bairro Cidade Jardim

Na manhã desta segunda-feira (06), moradores localizaram em um estabelecimento comercial no Bairro Cidade Jardim, em Uberlândia, uma capivara ferida, que foi contida pelos policiais ambientais. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o resgate precisou ser interrompido para não agravar o estado de saúde do animal. Médicos do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, Setor de Animais Silvestres, acompanharam a guarnição e fizeram a sedação para que a capivara pudesse ser removida com segurança ao setor de animais silvestres da UFU para avaliação, exames e tratamento especializado.

