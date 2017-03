Cão é encontrado morto com corda no pescoço no bairro Granada

Nesta quarta-feira (01), um cão da raça Pit Bull foi encontrado morto pela Polícia Militar de Meio Ambiente, no bairro Granada, em Uberlândia, após denúncia de abandono e maus-tratos. De acordo com a polícia, o cachorro infestado de carrapatos, estava amarrado com uma corda no pescoço, presa na grade de uma rampa de acesso para pessoas com deficiência. O animal foi deixado na terça-feira (28) no local, mas ninguém soube informar quem seria a pessoa que o abandonou. Esse já é o quinto caso grave de maus tratos a animais registrado em Uberlândia este ano. A Polícia Civil investiga o caso.