Assessoria de Victor fala sobre acusaçāo

O suposto caso de agressão envolvendo o cantor Victor Chaves e a esposa Poliana Begatini parece estar longe de um desfecho. Um dia depois de acusar o marido de jogá-la no chão e receber vários chutes, Poliana, que a princípio preferiu não procurar o IML, decidiu neste sábado, 25, se submeter a um exame de corpo de delito.

Por outro lado, a Polícia Informou que a mãe do cantor também resolveu registrar uma ocorrência contra a nora. De acordo com a assessoria de Victor, não houve qualquer agressão do artista à sua esposa.

A mulher de Victor, que está grávida, prestou queixa nesta sexta, 24. Ela afirmou ter sido jogada ao chão por Victor e ter recebido vários chutes dele. A briga, de acordo com as informações da polícia, começou por motivos fúteis. Os dois moram no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Ela disse que foi impedida por um segurança e pela irmã do cantor de sair do local após as agressões e que só conseguiu deixar o prédio após uma vizinha ouvir a briga e chamar o elevador. Depois de ter saído do prédio, a mulher do cantor disse continuar sendo ameaçada pela família do marido, por meio de mensagens eletrônicas.

Victor e Leo participam da segunda temporada do programa ‘The Voice Kids’. Os dois formam um time de técnicos na atração. Ivete Sangalo e Carlinhos Brown são os outros dois técnicos.