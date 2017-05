Canto do Galo de 30 de abril a 06 de maio de 2017

Participe da APP

Prêmio Universitário Internacional de Gramado recebe inscrições até 20 de maio

O Prêmio Universitário Internacional de Gramado, promovido pela ALAP – Associação Latino-Americana de Publicidade será entregue durante a realização do 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado que ocorre entre os dias 7 e 9 de junho de 2017, no Serra Park. Os trabalhos deverão abordar o tema Planeta Sustentável e o tom da campanha deve ser de conscientização e responsabilidade social.

A premiação tem como objetivo a descoberta de novos talentos na área da comunicação. Podem se inscrever, gratuitamente, estudantes dos cursos de comunicação, marketing e design, até o dia 20 de maio, de forma individual ou em duplas, apenas uma peça de cada categoria: gráfica (anúncio impresso, outdoor ou cartaz), eletrônica (rádio ou cine/TV) e mídia online (comunicação digital). Serão aceitas inscrições de peças em todos os idiomas, mas as peças que não forem enviadas finalizadas no idioma inglês deverão ter seus áudios legendados (peças eletrônicas) e seus textos (peças gráficas) acompanhados de anexos com versão para o inglês.

O júri escolherá os melhores trabalhos e as peças premiadas receberão o troféu Galo de Gramado, símbolo da comunicação na América Latina e da ALAP. As peças premiadas em segundo e terceiro lugares, em cada categoria (anúncio, cartaz, outdoor, rádio, cine/TV e mídia online), receberão um Certificado de Menção Honrosa da ALAP. O envio do material deverá ocorrer através dos critérios estabelecidos no regulamento : http://gramado.digicraft.com.br/inscricao/pt/regulamento . O Prêmio possui caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de pagamento de inscrição por parte dos participantes. É aberto para alunos que comprovem a matrícula em curso de comunicação, marketing e design de Universidades/Faculdades localizadas em qualquer ponto do território nacional e mundial.

As inscrições deverão ser feitas pelo site www.festivalgramado.com.br de fevereiro a 20 de maio em português, espanhol ou inglês. O prazo para inscrições e envio de peças será impreterivelmente até 20 de maio de 2017.

SOBRE O FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE DE GRAMADO

Promovido pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade (ALAP), o Festival é considerado o maior evento do setor na América Latina e o terceiro do mundo, e se consagra como um ponto de encontro, discussão e análise do segmento publicitário, passando por temas de interesse de profissionais, agências, estudantes e mercado.

SOBRE A ALAP

A Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade (ALAP) é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Porto Alegre (RS). A ALAP congrega as agências de publicidade com atuação comercial em países que integram a América Latina e tem como objetivo promover a constante troca de informações e experiências entre as agências associadas, assim como analisar e solucionar problemas comuns com o intuito de aperfeiçoar o setor.

