Canto do Galo de 28 de Abril a 04 de Março

Homenagem

Na última terça-feira, 25, aconteceu a cerimônia de homenagem ao Projeto Embaixadores de Uberlândia, no Palácio de Cristal, que parabenizou àqueles que trouxeram grandes eventos técnico-científicos e contribuíram para o fomento do trade turístico de nossa cidade. Obrigada a todos os homenageados, apoiadores, patrocinadores, parceiros, amigos e associados que fizeram parte do projeto.

Dança

No dia 29 de abril é comemorado o Dia Internacional da Dança. Nesse dia, o o Teatro Municipal de Uberlândia receberá um evento organizado pela Prefeitura e realizado por academias de dança. Com entrada fraca, o evento contará com diversas apresentações de dança, e terá início às 18h.

Espaço para eventos

O CDL Convenções & Eventos ainda está com datas disponíveis para a realização de eventos diversos este ano. Além do Foyer, o espaço conta com auditório com capacidade para 450 pessoas sentadas e camarim. Mais informações pelo e-mail cdleventos@cdludi.org.br e pelos telefones 3239-3426/3515/3484.

No Fluxo da Cultura

O edital de credenciamento de oficineiros para o projeto “No Fluxo da Cultura” está aberto. O projeto conta com oficinas criativas nas áreas de dança de salão, produção de vídeo, dança de rua, balé clássico, musicalização com flauta doce, introdução à interpretação teatral e artesanato. Acesse o edital no site www.uberlandia.mg.gov.br ou ligue 3239-2566 para mais informações.