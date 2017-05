Canto do Galo de 26 de maio a 02 de junho de 2017

Captação de evento

Uberlândia Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, captou o Congresso Bienal IFBAE (Instituto Franco Brasileiro de Administração de Empresas) para o ano de 2019. A cada dois anos, alternativamente na França e no Brasil, O IFBAE realiza um congresso no qual estudantes, pesquisadores e executivos de empresas francesas e brasileiras podem se encontrar para debater um tema especial.

Encontro de Hotelaria

Uberlândia será sede do 15º Encontro de Hotelaria e Gastronomia Mineiro, que acontecerá no

Center Convention no dia 27 de maio. A programação do evento conta com palestras de profissionais de renomadas redes de hotelaria e turismo, como o presidente da Rede Nacional do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Poços de Caldas, Waldir Miguel, assim como oficinas sobre gestão estratégica de custos nesse segmento e técnicas atualizadas de atendimento ao hóspede.

Capacitação

Dados da Fundação Getúlio Vargas e Instituto Votorantim confirmam que a capacitação técnica oferece 48% mais chances de entrada no mercado, pensando nisso, as unidades do Senac na Regional Triângulo Mineiro, estão com inscrições abertas para diversos cursos: Estética, RH, Administração, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Agronegócios, com aulas realizadas de segunda a sexta-feira. As unidades são Araxá, Coromandel, Ituiutaba, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. Desde o dia 15 de maio, as inscrições encontram-se abertas para novas turmas. Uma oportunidade para quem deseja mudar os rumos da carreira. No Senac em Uberlândia, os cursos oferecidos são: Estética, Administração e Enfermagem, das 18h45 às 22h, com Estética também no período da manhã, das 9h às 12h15. Informações: Avenida Belo Horizonte, 525, bairro Martins – 34-3304-1400

Pesquisa

Com o objetivo de traçar o perfil dos visitantes em Minas, a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais realizou a Pesquisa de Demanda Turística, que constatou que 37% das pessoas viajaram a lazer ou a passeio – dos quais 46% buscaram o turismo cultural e 33% buscam contato com a natureza– e 16% são motivados por negócios. De forma positiva, 88,2% dos entrevistados afirmaram que a visita em Minas Gerais atendeu ou superou as expectativas, e 90% dos visitantes ainda afirmaram que pretendem retornar ao estado nos próximos dois anos.