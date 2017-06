Canto do Galo de 26 a 29 de junho de 2017

Transfer Gratuito



Recém-inaugurado em Uberlândia, o hotel da marca Super 8 acaba de iniciar o serviço de transfer gratuito. O hotel é o primeiro da cidade a oferecer esse benefício exclusivo para os hóspedes. De acordo com o diretor Dan Fonseca, o transfer gratuito do aeroporto para hotel com retorno é muito comum no exterior. O serviço foi pensando para oferecer o máximo de conveniência para hóspedes. Na área de desembarque foi instalado um quiosque onde uma atendente orienta os passageiros sobre os horários de transfer.

Workshop Internacional

O Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Bacias Hidrográficas (PDSBH) vem se consolidando como um evento técnico-científico de grande importância para o desenvolvimento de técnicas e políticas de gestão ambiental. Esse ano, acontecerá em Uberlândia, entre os dias 11 e 15 de julho, no Bloco 3Q da Universidade Federal de Uberlândia, e é um resultado da parceria de diversas faculdades, comitês e associações brasileiras e internacionais.

Condomínio Show

Acontecerá em Uberlândia o Condomínio Show, feira de novidades para casas, condomínios e lazer. A feira proporcionará exposição de fabricantes e distribuidores em espaço tecnológico, espaço imobiliário, espaço gourmet, espaço pet, espaço kids, decoração, fitness, encontro de alunos e síndicos e palestras, além de rodadas de negócios. A data será divulgada em breve.

Interleite

Interleite é um evento consolidado no setor e que reúne os diversos elos da cadeia produtiva: produtores, técnicos, laticínios, empresas de insumos, formuladores de políticas públicas, universidades, centros de pesquisa e entidades setoriais. A 17ª edição do evento terá foco na Inovação e Empreendedorismo na Produção de Leite e acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Clique para mais informações.