Canto do Galo de 21 a 28 de junho de 2017

Posse da nova diretoria

Na última terça-feira, 13 de junho, aconteceu na ESAMC Uberlândia a cerimônia de posse da Associação de Profissionais de Propaganda (APP Udi), que agora é presidida pelo consultor de marca e comunicação Daniel Camperoni Andreolli. O evento contou com a participação de várias agências associadas, representantes de faculdades locais que oferecem cursos de comunicação, além de representantes de instituições locais e do poder público.

Insight de Negócios

Uma das novidades divulgada durante a cerimônia de posse foi o programa de formação “Insight de Negócios: implementando uma estratégia para crescer e gerar mais negócios com a transformação digital”. Trata-se de um curso composto por seis palestras com especialistas em inovação, análise de dados, tendências e negócios digitais. Eles vão abordar temas emergentes, fundamentais para empresas que quiserem se preparar para atuar em um mercado que se transforma a cada dia.

Os palestrantes são: Luiz Rasquilha (consultor português, especialista em tendências); Alexandre Campos (Big Data e Sistemas Cognitivos); Kip Garland (processos de inovação); Thiago Muniz (Marketing Digital); César Chagas (Customer Experience) e Júlio César Emmert (gestão da mudança e transformação digital).

As inscrições serão abertas ainda essa semana, pelo site da APP Uberlândia: www.appudi.com.br. O primeiro encontro está agendado para julho.

Canto do Galo na TopUAI.com/Uberlandia

A partir de agora, você verá a coluna “Canto do Galo” também na seção uberlandense do portal TopUAI:topuai.com/uberlandia.

Quem baixar o aplicativo TopUAI na Google Play Store ou Apple Store receberá notificação toda vez que for publicada a coluna.

A TopUAI é um portal de notícias que deixa o usuário informado dos maiores acontecimentos de Uberaba, Uberlândia e toda região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Em breve, a topuai.com também chegará a Ituiutaba. Aguardem!

Washington Olivetto, CEO Da WMcCann, será capa da revista Cult Gestão e Negócios.

O publicitário e CEO da WMcCann, Washington Olivetto, será capa da nossa próxima edição que terá como principal foco Gestão e Negócios, com oportunidades, cases, produtos, serviços e empresas de sucesso. Um dos principais ícones da propaganda brasileira, Olivetto procura em suas empresas atrair e desenvolver pessoas, visando apresentar aos seus clientes as ideias mais criativas e os melhores resultados. Em nossa matéria especial de capa, você vai conhecer um pouco mais da sua trajetória e postura sempre inovadora no mercado da comunicação.

Por, Chico Lúcio e Filipe Medeiros.

Foto, Marcelo Tabach.

STAND UP SEM PALAVRÃO “COISA BOA É TREM BÃO” CHEGA EM UBERLÂNDIA DIA 30 DE JUNHO

COM CLASSIFICAÇÃO LIVRE, O ESPETÁCULO COISA BOA É TREM BÃO, STAND UP SEM PALAVRÃO, É UMA COMÉDIA INTELIGENTE PROPOSTA PELA TURMA DA AGÊNCIA Q9 E PROMETE LEVAR O PÚBLICO ÀS GARGALHADAS E BOAS REFLEXÕES SOBRE O COTIDIANO COM APRESENTAÇÃO DE JÚNIOR Q9.

HORÁRIO: A PARTIR DAS 20H

LOCAL: RESTAURANTE TERRA BRASILIS

INGRESSOS: MEGABILHETERIA.COM (já disponível) E NO LOCAL DO EVENTO (a partir de 26/06)

VALORES: R$ 30,00 (INTEIRA), R$ 15,00 (MEIA) E R$ 20,00 (INTEIRA ANTECIPADA)

OBS: COMIDA DE BUTECO E BEBIDAS À PARTE

INFORMAÇÕES: 34 9.9107-1238