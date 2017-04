Canto do Galo de 20 a 27 de Abril

Noite especial

O Uberlândia Convention & Visitors Bureau (UC&VB) Bureau realiza no próximo dia 25, um grande evento para premiar os embaixadores de Uberlândia. Será uma noite de festa no Palácio de Cristal para homenagear as principais personalidades da cidade que contribuem para captação de eventos técnico-científicos e esses ajudam a movimentar a economia e o trade local. Além das homenagens, a noite será ainda mais especial devido à comemoração dos 17 anos da Fundação.

Workshop de Tênis

Nesse mês de abril, acontece o primeiro workshop de tênis em Uberlândia, que oferece pacotes para profissionais e amadores. Organizado pela Udi Tennis, as aulas serão entre os dias 24 e 28. Mais informações no (34) 99192-2462.

Curso

A Fundação CDL Uberlândia promove entre os dias 24 a 27 de abril o Curso de Recrutamento e Seleção com técnicas de PNL. As aulas, que acontecem das 19h às 22h, visam aprimorar a capacidade de entrevistar talentos e a identificar se o candidato possui os requisitos e/ou o perfil do cargo através da observação dos padrões tanto da linguagem verbal como da não-verbal. Mais informações pelo telefone 3239-3459 ou 3239-3511.

Programação para o fim de semana

O Seo Chico Restaurante, conhecido pelo diferenciado serviço de Mini Rodízio All Inclusive e localização privilegiada, inova mais uma vez e traz aos clientes música ao vivo também no sábado. MPB e pop na sexta com Sérgio Tolucci e música sertaneja no sábado a noite.